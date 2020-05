Mladi as loparja in celuloidne žogice iz slovenske Kitajske

Ljubljana - Na mladih svet stoji. No, v slovenskem namiznoteniškem športu to že drži, drži se veteran, 39-letni Bojan Tokić, ki je skozi dal že nešteto bojnih polj, namiznoteniških miz. Ne smemo pa zapisati, da prihajata 21-letni Darko Jorgić in 23-letni Deni Kožul, saj sta že tu. Prvi je najvišjeuvrščeni slovenski igralec na svetovni lestvici, ponosno je na 33. mestu, a bo zagotovo segel še višje.Darko je že v mlajših kategorijah z mladinskih evropskih prvenstvev prihajal žlahtno okinčan. Leta 2015 je bil v Bratislavi tretji v posamični konkurenci, s Kožulom sta v dvojicah stopila na najvrednejšo, zlato stopničko. ...