Mladi so lahka tarča ponudnikov energijskih pijač

Prvo energijsko pijačo, kot jih poznamo danes, so izdelali na Japonskem v začetku 60. let. Proizvajalec, farmacevtsko podjetje Taisho, je lipovitan D oglaševalo kot zdravilni tonik, ki pomaga premagati utrujenost. Pijača, v kateri so vitamini B, taurin in kofein, še obstaja, a ponudba je danes mnogo pestrejša, tudi v Sloveniji. Energijske pijače so zelo priljubljene tudi med našimi mladostniki in celo otroki, čeprav so zanje škodljive. Po njih sega kar 60 odstotkov 17-letnikov. Čas je za akcijo, so presodile institucije, ki bdijo nad zdravjem Slovencev.