V sklopu letošnjega filmskega festivala Liffe je v Cankarjevem domu potekala delavnica o duševnem zdravju v umetniškem sektorju. Vodila jo je Katherine Dennis González, psihologinja, nevropsihologinja in soustanoviteljica organizacije Expanding Circles za psihološko izobraževanje. Kolumbijka, ki živi v Berlinu, s povezovanjem nevroznanosti in lastnih izkušenj iz klinične prakse skuša pomagati posameznikom, ki delujejo v zahtevnih okoljih. Večina ljudi je že v osnovni šoli slišala zgodbe o zmedenih, kaotičnih, dekadentnih umetnikih. Kako te predstave vplivajo na naš pogled na umetnost in koliko skupnega imajo z znanstvenimi dognanji? Mislim, da umetnike pogosto dojemamo kot kaotične, ker njihov ustvarjalni proces ne poteka po ravni in vnaprej določeni poti. Medtem ko je za inženirski ...