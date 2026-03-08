Mnogo več od Oktoberfesta

»München? To je mesto, kjer se človek na koncu vedno znajde, toda nekateri nikoli ne pridejo iz njega,« se je šalil komik Karl Valentin, znan tudi kot nemški Charlie Chaplin, medtem ko je pokojni nemški kancler Helmut Kohl o velemestu dejal, da »ni samo srce Bavarske, ampak tudi nemška identiteta, mesto, v katerem se prepletata tradicija in prihodnost«.

Da drži vse našteto, smo se prepričali na nekajdnevnem potepu, ki smo ga združili z obiskom priljubljenega Legolanda. Z lahkoto bi ostali še veliko dlje, pa zanimivih dogodivščin kar ne bi zmanjkalo.