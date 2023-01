Množica komaj čaka, da te ali slavi ali pohodi

V nadaljevanju preberite:

To nedeljo se na nacionalki začenja druga sezona najbolj gledane igrane serije na Televiziji Slovenija v tem stoletju, Primeri inšpektorja Vrenka. Novih šest delov nanizanke obljublja še zagonetnejše zgodbe, igralska zasedba pa ostaja pretežno ista. Glavni igralec Dario Varga je z nami spregovoril o odnosu do filmskih in teatrskih vlog, pa o Panonskem in Jadranskem morju, igranju za zeleno mizo in na odru, razliki med digitalnim in analognim ter malih svetovih, znotraj katerih krožimo. Bil je državni prvak v namiznem tenisu, v prihodnosti bo morda saborski poslanec, vseslovenskemu občinstvu pa je postal znan kot Srečko Debevc iz Naše male klinike.