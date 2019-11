»Modrijani smo postali družina«

Vstopnice za Noč Modrijanov praviloma po­idejo v nekaj minutah, veselice, na katerih igrajo, so polne do zadnjega kotička. Blaž Švab je, tudi zaradi oddaje Slovenski pozdrav, ki jo vodi z Darjo Gajšek, njihov najbolj znani obraz. Kljub dolgi glasbeni kilometrini v živo deluje deško, v razmiš­ljanju pa globoko in zrelo. Pravzaprav bolj kot na veselega muzikanta spominja na razmišljujočega filozofa, zagotovo pa je eden naših najprijaznejših in najbolj dostopnih zvezdnikov. Ta mesec imate enajst koncertov po vsej Sloveniji, tudi v Cankarjevem domu. Poleg tega vodite Slovenski pozdrav in se pripravljate na snemanje ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.