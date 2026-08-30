Mogočno oprsje, a še veliko večje srce

»Pisanje je zame tako naravno kot vstati in pripraviti zajtrk. Nikoli nisem daleč od svinčnika in papirja ali snemalnika. Pišem vsak dan, tudi na letalu, v kadi ali na avtobusu. To gori v meni,« je povedala pred leti. Zdaj je njen silni ustvarjalni ogenj ugasnil.

Novico o slovesu glasbene legende je s svetom delil njen nečak Brian Seaver, ki je bil zadnji dve desetletji tudi vodja njenih varnostnikov. Še prejšnji teden je pevka, tekstopiska, igralka, avtorica in velika humanitarka oboževalcem sporočila, da še vedno dela. Njeno zdravje je sicer že nekaj časa pešalo, sama je dejala, da si nikoli ni opomogla od soprogove smrti marca lani.