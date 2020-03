»Moj daleč največji greh je, da sem bila uspešna«

Slovenija jo je spoznala kot Heleno v Teleksu, kjer je v sočnih odgovorih na pisma bralcev prva uporabila besedo češplja (»Moja mama je en teden skupaj jokala, ko je izvedela, da se za Heleno skrivam jaz«). Sestra slovitega glasbenega tria Lorenz je premestitev s Tedenske tribune na dotlej zgubarsko revijo Jana imela za najhujšo kazen, toda iz nje je naredila takšno zgodbo o uspehu, da je preživela celo plenjenje nadobudnih tajkunčkov in živi še danes. Jani so sledile mnoge druge revije, namenjene predvsem ženskim dušam, in Bernarde Jeklin, še prej Rakovec, se je prijel sloves, da v zlato spremeni vse, česar se loti.Njeno ...