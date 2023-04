Moj dragi (avto) zmore

V nadaljevanju preberite:

Pred približno dvema letoma je delež športnih terencev, krajše SUV, v Evropi dosegel skoraj polovico vseh prodanih avtomobilov. Ker jih je tako veliko in predvsem, ker je treba vedeti, kakšen avto voziš in kaj ta zmore, so se pri AMZS odločili za tečaje vožnje priljubljenih križancev. Trepetaje na sovoznikovem sedežu smo v avtu, ki nekoliko starejšega šoferskega sapiensa spominja na vesoljsko plovilo, divjali po spomladanski poledici in se preizkušali na strmalih, vrednih planiških doskočišč.