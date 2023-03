Moja mama je carica!

V nadaljevanju preberite:

Skoraj desetletje in pol sta nerazdružljiv tim, čeravno so bili trenutki, ko je kazalo, da je bila med njima izgovorjena poslednja beseda. Preskočili sta vso hlodovino, ki jima je bila vržena pod noge, nemalokrat padli, pristali na dnu, a sta se vedno pobrali. Druga najboljša smukačica letošnje sezone Ilka Štuhec in njena mama Darja Črnko živita za smučanje. Hči počne to, kar ima najraje na svetu, mati je zaradi tega svoje življenje postavila na stran, in čeprav njuna pot še zdaleč ni bila rožnata, bi šli po njej še enkrat. Da se spoštujeta in imata radi, ne potrebujeta datumov, kot je 25. marec. Dobro vesta, da obstajajo stvari, pomembnejše od vseh smukaških stotink in medalj.