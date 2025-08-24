Mojstra za ure, ki lovita ravnotežje tudi med sršeni in netopirji

V nadaljevanju preberite:

Večina ur, ki jih popravljata oziroma obnavljata Marijan in Luka Bavcon, je v cerkvenih stolpih, med bolj znanimi lokacijami, na katere se podajata, so Bogenšperk, Ljubljanski grad in stolp na novogoriškem pokopališču. V preteklosti je bila obnovljena ura na turnu razlog za praznovanje, zdaj pa, je poudaril Marijan Bavcon, vrednote, kot so solidarnost, prostovoljstvo in tudi pripadnost oziroma spoštovanje tradicije in kulturne dediščine, počasi izginjajo.