FOTO:Mož, ki je v Slovenijo prinesel kosmodisk

Kosmodisk je prinesel v Slovenijo iz Srbije davnega leta 1991 prinesel Branimir Brkljač, ki ga lahko štejemo za pionirja in guruja televizijske prodaje v Sloveniji in še 19 drugih evropskih državah. V njegovem času je podjetje Studio Moderna, v katerem je bil družbenik, postalo vodilna družba za direktni marketing v srednji in vzhodni Evropi. Kaj je tisto, kar ljudi prepriča, da se odločijo za nakup? Obiskali smo ga v vasi Mokrin v Vojvodini, tik ob romunski meji, kjer zadnje čase sprejema digitalne nomade z vsega sveta.Ali se je v Mokrinu porodila ideja za kosmodisk?Ne. Zgodba o kosmodisku se začenja v Novem Sadu, v podjetju, v ...