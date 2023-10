Mrtvi admiral je očitno še živ

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji petek je poveljstvo ruske flote v Črnem morju v Sevastopolu na polotoku Krim, ki ga je Rusija zavzela marca 2014, zadela britansko-francoska manevrirna raketa Storm Shadow oziroma SCALP-EG. V ponedeljek pa je ukrajinsko poveljstvo posebnih enot objavilo, da je ta izstrelek ubil 34 ruskih častnikov, med njimi poveljnika njihove črnomorske flote, admirala Viktorja Nikolajeviča Sokolova.

V torek je rusko obrambno ministrstvo objavilo posnetke, na katerih je bil Sokolov na sestanku, na katerem so bili tudi obrambni minister Sergej Šojgu in drugi visoki častniki. Ministrstvo trdi, da je sestanek potekal v torek dopoldne. V osemminutnem videu, za katerega ni jasno, kdaj so ga zares posneli, se je Sokolov večkrat pojavil. Čeprav ga niso poimenovali in admiral ni spregovoril niti besede, je bilo jasno, da so s tem hoteli zavrniti informacije, da je mrtev.

Admiral je očitno še živ, a dejstvo je, da veliko drugih visokih ruskih častnikov ni. Propagandna vojna pa poteka tudi na tem področju.