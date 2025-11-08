Demokratični socialist na čelu glavnega mesta sveta

V nadaljevanju preberite:

Če je bilo dejstvo, da je demokratska stranka za svojega kandidata za župana največjega ameriškega mesta predlagala 34-letnega Zohrana Mamdanija, presenečenje, torkov volilni izid to ni bil. Kakor so kazale javnomnenjske raziskave, je Mamdani dobil prepričljivo večino, nekaj več kot polovico oziroma dober milijon glasov. New York bo od 1. januarja 2026 vsaj štiri leta vodil prvi muslimanski župan in kar je še bolj nenavadno, finančno prestolnico sveta bo vodil mož, ki se razglaša za demokratičnega socialista.

Na županskih volitvah je premagal neodvisnega protikandidata, nekdanjega demokratskega guvernerja zvezne države New York Andrewa Cuoma, in kandidata republikancev, ki imajo trenutno predsednika in večino v obeh domovih kongresa, Curtisa Sliwo. Prvi je dobil nekaj več kot štiri desetine glasov, Sliwa le sedem odstotkov. Da je Mamdani dobil več kot polovico glasov, je pomembno samo na simbolični ravni, saj zaradi enokrožnega večinskega volilnega sistema zmaga kandidat, ki dobi največ glasov, ne glede na delež.

Kdo je mož, ki bo vsaj štiri leta vodil New York City?