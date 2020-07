FOTO:Na Gorenjskem vam bo dolgčas le, če se boste za to posebej potrudili

Od glasbe do ferat

V zgornjesavskem turističnem središču Kranjski Gori je neskončno možnosti za preživljanje prostega časa. FOTO: Turizem Kranjska Gora

Pohod s prekrasnimi razgledi

Čudoviti razgledi se ponujajo pohodnikom, ki se odpravijo na 270-kilometrov dolgo pot Juliana. FOTO: Turizem Kranjska Gora

Avtodomarji dobrodošli

Le kdo od najmlajših ne bi hotel obiskati Kekčeve dežele? FOTO: Mavric Pivk

Dve jezeri, dva svetova

Obiskovalce v Kamp Šobec privablja naravni bajer. FOTO: Roman Šipić

V kampu Danica v Bohinjski Bistrici si prizadevajo, da se njihovi gosti seznanijo tudi z lokalno tradicijo. FOTO: Jure Eržen

Planinskih poti, da se ti zmeša

Nirvana ob jezerski gladini. FOTO: Jure Eržen

Na kolo ali v steno

V neokrnjene doline

Pet namigov za najmlajše

Kekčeva dežela

V Kranjski Gori so ustvarili pravi magnet za bujno otroško domišljijo. Gre za skriti kotiček v čudovitem objemu gora, kjer živijo Kekec, teta Pehta, hudobni Bedanc, modri Vitranc, prijazna Mojca, Tinkara, Brincelj in preplašeni Rožle.



V Planinski muzej

Če se boste naveličali aktivnosti na svežem zraku ali vam bo ponagajalo vreme, je obisk Planinskega muzeja Slovenija v Mojstrani odlična rešitev. Počitniški sobotni dopoldnevi bodo namenjeni druženju, ustvarjanju in zabavi. Pripravili so pester program praktičnih delavnic in planinskih raziskovalnih pohodov v okolico. Delavnice so primerne za odrasle, otroke (od 7. leta, mlajši v spremstvu staršev) in družine.



Pustolovski park Bled

Na hribu Straža, s katerega se ponuja prelep pogled na Blejsko jezero in okolico, lahko zabaven dan preživi vsa družina. Pustolovski park ima plezalni poligon med krošnjami dreves, kjer si obiskovalci sami izberejo težavnostno stopnjo. Na Stražo se lahko odpravite peš ali s sedežnico, prijetno vznemirljiv pa je tudi spust po poletnem sankališču proti jezeru. Potem pa hop med valove.



Zlatorogova pravljična pot

Na približno dva kilometra dolgo krožno pot, na kateri se boste srečali z devetimi junaki bohinjskih ljudskih pravlic in iskali Zlatoroga, se lahko odpravite za kakšno uro ali kar ves dan. Na poti, ki spodbuja gibanje na prostem, boste našli tudi predloge za družinske aktivnosti v naravi.



Vodni park Bohinj

Pravijo, da ima v Bohinju dež mlade, a slabo vreme ni razlog za slabo voljo. Če je voda v jezeru prehladna, se lahko v Bohinjski Bistrici namočite v notranjih in zunanjih bazenih Vodnega parka Bohinj.

Čeprav vedno govorimo, kako majhna je naša dežela, je vseeno dovolj velika, da se lahko odpravimo na večdnevno popotovanje, morda kar z avtodomom, ki je v teh negotovih časih ena varnejših oblik dopustovanja. Tokrat nas je privabila Gorenjska, kjer naravnih lepot in možnosti za aktiven dopust res ne manjka.Če se iz prestolnice mimo Kranja in Radovljice odpravimo še bolj proti severozahodu Slovenije, se kaj hitro znajdemo v prijetni dilemi: bi dan ali morda kar ves teden raje preživeli na območju Bleda ali celo potegnili do konca v Bohinj, kjer se cesta konča in nas vabijo le še vršaci, ali bi jo mahnili proti Kranjski Gori. Na srečo nobena odločitev ne bo napačna.V gornjesavskem turističnem središču Kranjski Gori vam ne bo dolgčas, razen če se boste za to sami izrazito potrudili. Bo pa težko. Namreč, po vrsti, vsako leto pripravijo festival glasbe Poletje pod Vitrancem oziroma Kranjska Gora summer nights. Predvidoma, če korona dopusti, bodo začeli 17. julija. Ob vikendih bodo nastopali mladi ne- oziroma manj uveljavljeni bendi in se predstavili širši množici. Festival poteka na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori.Lani so odprli že peto ferato na svoji zemlji. Izjemno zahtevna ferata Jerm'n blizu manj zahtevne sorodnice Hvadnik poteka ob istoimenskem slapu nad Gozdom Martuljkom – izhodiščna točka je ob vznožju slapu na cesti proti Srednjemu Vrhu.Lotite se lahko tu e-kolesarskega raziskovanja okolice – kolesarska pot od vstopne točke Topolino do Rateč in naprej v Planico, lahko tudi v Tamar. Ali pa se na električno-nožni pogon odpravite v Peričnik in se povzpnete po novourejeni poti do zgornjega slapu, skritega diamanta, ki ga malokdo pozna.Dvema kolesarskima enoslednicama Robe Twist in Kindersurprise se pridružuje nova kolesarska pot enoslednica po imenu 1994. Tega leta je Kranjska Gora organizirala prvo državno prvenstvo v gorskem kolesarjenju. Prenovili in dodatno so uredili tudi bike park.Nordijski center Planica vam ponuja zipline, vetrovnik, muzej, tunel za tek na smučeh in, ja, tudi to, stezo za curling.Malo bolj introvertiranim sta za vzpostavitev ravnovesja telesa in duha v objemu neokrnjene narave ob jezeru Jasna namenjena joga in pilates.Juliana trail ali pohodniška pot Juliana je daljinska pohodniška pot, ki se razteza na kar 270 kilometrih območja okrog Julijskih Alp. Razdeljena je na 16 dnevnih etap. Prva se začne prav v Kranjski Gori in vas ob levem bregu Save Dolinke popelje do slikovitega Srednjega Vrha. Od tam se spustite v dolino ob desnem bregu mimo Belce proti Mojstrani, kjer se zaključi prva etapa pohodniške poti. Zanimivost Juliane je, da ves čas ponuja prekrasne poglede na vrhove Julijskih Alp, a se nikoli ne povzpne več kot 1326 metrov nad morje.Postajališče za avtodome je urejeno v sklopu Nordijskega centra Planica, kjer je na voljo šest parkirnih mest. Oskrbovalna postaja omogoča priklop na elektriko, vodo, izpust odpadne vode in fekalij. Parkirišča za avtodome so pod smučiščem v Kranjski Gori, novo je parkirišče za osebna vozila in avtodome na Ledinah v Ratečah. Vsa so plačljiva z aplikacijo easypark, ki so jo uvedli lani. V tem času se je že lepo uveljavila med uporabniki, saj je preprosta za uporabo. Vsi tisti, ki niso vešči nalaganja aplikacij v svoj pametni telefon, lahko parkirnino plačajo prek sms-sporočila. Takšen način plačevanja parkirnine se je v času epidemije covid-19 pokazal kot zelo primeren.In avtokampi? Čakajo vas Camping Kamne s pogledom na Triglav, Kamp Špik s certifikatom Zeleni ključ, ki je standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja, in glamping Nature Eco Camp v Kranjski Gori.Verjetno ni treba posebej omenjati, da je tu izhodišče premnogih poti v hribe in gore, posebno privlačen je tudi kolesarski vzpon na Vršič.V Kranjski Gori poudarjajo, da so vsi ponudniki tako nastanitev kot dejavnosti poskrbeli za varnost obiskovalcev, gostov in zaposlenih, upoštevajoč priporočila in navodila NIJZ. Večjih dogodkov zaradi negotove situacije za zdaj raje ne napovedujejo in izpostavljajo.Če smo doslej s ponudbo vznemirjali odrasle, še k otrokom. Pod geslom SKI Kranjska Gora lahko z njimi obiščete poletno sankališče Besna Pehta, tematsko pot Vitranc, orientacijski park, skrivnosti gozdnega labirinta in deželo igral ter zaviral.Če vas je neka neznana sila pri Lescah zvabila z avtoceste in ste že na poti proti Bledu, se boste kmalu zapeljali mimo prve možnosti za kampiranje. V Kampu Šobec že nekaj časa ugotavljajo, da je počitnikovanje v avtodomih vse bolj priljubljeno tako pri domačih kot tujih gostih. Slednjih bo letos zaradi znanih razmer verjetno precej manj, so pa za vse, ki bodo dopust preživljali pri njih, pripravili spremljevalno ponudbo po ugodnejših cenah. Tistim, ki radi dopustujejo v stiku z naravo, poleg počitka ponujajo vrsto aktivnosti, od kopanja v naravnem bajerju do najema različnih igrišč za nogomet, košarko, odbojko in druge športe.Kamp Šobec s 60-letno tradicijo pa je le ena od možnosti za kampiranje na tem prelepem koncu Slovenije. Le nekaj kilometrov naprej je na obali Blejskega jezera v Zaki Kamp Bled, ki deluje že od leta 1950. Gre za ekološki kamp najvišje kategorije, ki je lepo umaknjen v travnato dolinico, iz njega se lahko po poti ob jezeru peš ali s kolesi odpravite do središča kraja.V Bohinjski Bistrici na robu Triglavskega narodnega parka deluje kamp Danica Bohinj, iz katerega se odpirajo pogledi proti Triglavu in bohinjskim goram, zaposleni pa si prizadevajo, da z lokalnimi tradicijami seznanijo tudi svoje goste.Ko se v Ribčevem Lazu razpre pogled na Bohinjsko jezero, se v človeka naseli nenavaden mir. Zdaj se lahko začne dopust, pa naj bo aktiven ali nadvse ležeren, za oboje je možnosti več kot dovolj.Na obrežju Bohinjskega jezera je v Ukancu še zadnji kamp, Zlatorog, ki je idealno izhodišče za planinarjenje, sprehod do slapa Savice, čolnarjenje in seveda kopanje. Tu je tudi končna postaja turistične ladjice, ki vozi po jezeru.V Bohinju obiskovalce že vrsto let spodbujajo, da kraj spoznavajo s pohodništvom. Na voljo imajo skoraj 100 kilometrov urejenih pohodniških poti po dolini, ki so primerne za različne starostne skupine in pripravljenost. Vse so dobro označene in tudi digitalizirane, da se je mogoče po njih sprehoditi in ne zaiti tudi s pomočjo telefona. Ne gre le za najbolj znano, ki vodi okrog Bohinjskega jezera, ampak se lahko sprehajalci odpravijo na primer do izvira Bistrice, Ajdovskega gradca in še kam. »Želimo si, da ne bi bil Bohinj samo sinonim za jezero, cerkvico in most,« pravi Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj.Letošnja novost za ljubitelje gibanja v naravi je Bohinjska planinska pot, ki jo je sicer že pred več kot 40 leti zasnoval eden od domačinov, tistega, ki se odpravi nanjo, pa lahko popelje kar na 44 različnih vrhov, od manjših razglednih, kot je recimo Vodnikov razglednik, do očaka Triglava. Pot zajema venec Bohinjskih gora, vi pa si, da glede na svoje preference in telesno pripravljenost, izberete svoje cilje. Gre za nekoliko zahtevnejše pohodništvo, ki se prepleta tudi s spoznavanjem gorskega sveta.Kolesarji se lahko podajo na krožno pot, ki se začenja že na železniški postaji v Bohinjski Bistrici, poteka ob Savi proti Stari Fužini in naprej ob Ribnici do Srednje vasi in nazaj proti izhodišču. Idealna je za rekreativno kolesarjenje, ker je asfaltirana in odmaknjena od ceste ter primerna prav za vse, od najmlajših do najstarejših. Drugih poti po dolini ni, je pa mogoče bolj intenzivno pedale vrteti po višje ležečih vaseh, kot so Gorjuše in Koprivnik, kjer je manj prometa.Naše največje naravno jezero in kraji okrog njega ponujajo ljubiteljem aktivnosti v naravi skoraj vse, kar si lahko srce poželi, od čolnarjenja na jezeru in reki, kopanja, skokov s padalom, raftinga, soteskanja, za vse to poskrbijo različne specializirane agencije. Plezalci imajo na voljo 16 naravnih plezališč, v katerih je več kot 420 opremljenih plezalnih smeri.Ob športu pa niso pozabili na ljubitelje kulture. V Stari Fužini je na prenovljenem trgu vsak torek in soboto živa glasba, ob nedeljah pa filmski večer s filmi, ki jih vrtijo v povezavi s Triglavskim narodnim parkom. V cerkvi sv. Martina v Srednji vasi bo letos že 25. festival Glasbeno poletje, ki velja med ljubitelji resne glasbe za poslastico. Letošnji se bo začel 15. julija, nastopili bodo vrhunski poustvarjalci klasične glasbe, ki se bodo tokrat bolj posvetili slovenski duši in 250. obletnici Beethovnovega rojstva. Med njimi bo tudi basbaritonist Marko Fink.Tisto najboljše, kar je v Bohinju mogoče doživeti, videti, kupiti in okusiti, pa ima certifikat Bohinjsko/From Bohinj. Kar 74 lokalnih partnerjev obiskovalcem ponuja več kot 450 različnih stvari, od jahanja z vodnikom po Pokljuki do rokodelskih izdelkov. Posebnih ugodnosti so deležni tisti, ki se odločijo za nakup kartice Julijske Alpe: Bohinj. Seznam vsega, kar zajema, je obsežen, zastonj so vse oblike javnega prevoza, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, seže pa tudi do Tolmina in Kobarida.V Bohinju si prizadevajo, da bi čim bolj umirili promet na jezerski skledi, pravi Klemen Langus, zato v zadnjih letih obiskovalcem ponujajo številne možnosti in kombinacije javnega prevoza. Prav na današnjo soboto bodo v sklopu promocijskega dneva umirjanja prometa za vsa osebna vozila zaprli cesto od mosta pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu do Ukanca in slapa Savice. Tako bodo obiskovalci še bolj pristno doživeli neokrnjeno naravo tega bisera, so prepričani v Turizmu Bohinj.Seznam možnosti za lepa doživetja se kar ne konča. Kdor bi rad kaj več izvedel o zgodovini Bohinja, lahko v Bohinjski Bistrici obišče muzej Tomaža Godca, planšarstvu in sirarstvu, ki sta bila nekoč izjemno pomembna za te kraje, je posvečen Planšarski muzej v Stari Fužini, pa tudi vsakoletna septembrska prireditev Kravlji bal, največji bohinjski praznik. V muzej je preurejena tudi stara bohinjska domačija, Oplenova hiša v Studorju.Če pa vas mikajo predvsem narava in njene lepote, a niste zagreti planinci, ni daleč do Hudičevega mosta, prelepih korit, ki jih je na dveh kilometrih izdolbla Mostnica in ob katerih se sprehodimo do neokrnjene doline Voje. Na obisk vabijo Uskovnica, Pokljuka, Zajamniki ... Čudovit razgled, z gondolo dostopen tudi tistim, ki hoje v hrib ne marajo ali ne zmorejo, pa se ponuja z Vogla. Nepozabno za domače in tuje obiskovalce.