Na izlet na Bled, na poroko v Kekčevo deželo

Morda ste na trgovskih policah že opazili znameniti namaz z okusom lešnikov in kakava, ki je videti povsem drugače, kot smo ga vajeni. Na steklenih kozarčkih so namreč podobe Bohinja, Pirana, Bleda, Ljubljane, Maribora in drugih lepot Slovenije, vse fotografije pa so delo Mateja Kastelica. Z uspešnim fotografom smo poklepetali o ikoničnih motivih, naravnih lepotah, ker smo sredi sezone porok, pa tudi o najlepših poročnih destinacijah pri nas.