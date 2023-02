Na jedilniku Evropejcev tudi črički in kobilice

V članku preberite:

Marsikje v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki so ličinke in žuželke del običajnega jedilnika, nekatere veljajo celo za pravo gurmansko poslastico. Večina Evropejcev je do uživanja tovrstne hrane še tradicionalno zadržana, a prehranske navade se spreminjajo in morda bomo tudi pri nas sčasoma na krožnikih sprejeli kakšno doslej komaj predstavljivo novost. Evropska komisija je v zadnjem letu in pol izdala štiri dovoljenja za trženje različnih žuželk v prehrani na evropskem, torej tudi slovenskem trgu. Od januarja so poleg mokarjev, kobilic in črnih muh na seznamu odobrenih tudi hišni murni ali črički.