FOTO:Na obisku: V Halozah dovolj humorja za vso Slovenijo

Na poti v Haloze, kamor se peljem na obisk k Aljani Primožič in Milanu Fridauerju - Frediju, kupim Slovenske novice, da vidim, kaj sta včeraj ustvarila. Nasmejim se. Aljanina »baba« v rdeči obleki vleče iz gostilne svojega moža: »Nisem jaz Janša, da bi imel dve možnosti. Marš domov … v karanteno!!!« Podpis: Aljana&Fredi.Doma sta na vrhu Haloz, v Gruškovcu, čudovito romantičnem kotičku Slovenije. Pravijo, da sta najbolj duhovit par in največji generator smeha na Slovenskem. Drži.»Prideš lahko že ob štirih zjutraj, takrat vstaneva, zakuriva, nahraniva živino, potem pa začneva,« me je povabil Fredi, a sva se potem ...