Na potep v mesto vrtnic in raznolikosti

Za vse generacije

Obujena vas: Nekaj kilometrov od gradu Rihemberk leži vasica Pedrovo, ki v zadnjih letih doživlja preporod. Vasica je pred svetovnima vojnama štela več kot sto prebivalcev, nato se je s pojavom traktorjev v tistih krajih izpraznila in desetletja samevala. Zdaj se vanjo vrača življenje, ki ga želijo obuditi potomci nekdanjih vaščanov, ki pravijo, da imajo v Pedrovem vse – ne le ekoloških kmetij s turističnimi nastanitvami, ampak celo umetniško galerijo.

Grad Kromberk: Grad Kromberk, ki je le nekaj kilometrov oddaljen od središča Nove Gorice, je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja, najpomembnejše ustanove muzejskega značaja v Vipavski dolini. V njem so na ogled stalne postavitve umetnostne in kulturne zgodovine, del razstavnega prostora pa je namenjen občasnim razstavam. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarijem na prostem.

Na šverc!: V muzejski zbirki Pristava je na ogled razstava Na šverc! Tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni. K njej spada tudi soba pobega, ki obiskovalcem med igro še bolj približa tematiko tihotapljenja. Muzejska zbirka je razstavljena v prostorih nekdanjega maloobmejnega prehoda na Pristavi

Park miru: Nad Novo Gorico se dviga Sabotin, 609 metrov visok hrib. Po njegovem dolgem grebenu poteka meja med Slovenijo in Italijo. Pred dobrimi sto leti so se tu na krvavi soški fronti bojevali vojaki in na Sabotinu pustili neizbrisne sledi. Celoten hrib je pod površjem še danes prepleten s sistemom kavern in strelskih jarkov, kar ustvarja svojevrsten muzej na prostem. V spomin in opomin ga lahko obiščete v spremstvu vodnikov. V nekdanji karavli pri okrepčevalnici je na ogled tudi muzejska zbirka Sabotin v prvi svetovni vojni, na voljo so vodeni ogledi.

Samostan na Sveti Gori: Slovito romarsko središče Sveta Gora je tesno povezano s frančiškani, ki so bili od tam večkrat pregnani, a so vedno našli pot nazaj. Romarska cerkev je bila v oskrbo frančiškanom prvič dodeljena leta 1565, leta 1786 pa so jo ob reformi Jožefa II. in ukinitvi božje poti morali zapustiti. Božjo pot so sicer kmalu spet obnovili, frančiškani pa so se na Sveto Goro vrnili šele leta 1901. Z njihovo pomočjo je božja pot veliko pridobila ugled, toda obdobje vzpona je prekinila 1. svetovna vojna, ki je romarsko središče spremenila v ruševine, frančiškane pa pognala v begunstvo. Vse od takratne povojne obnove, ko so se v obnovljeni samostan najprej naselili italijanski frančiškani, je frančiškanski samostan na Sveti Gori srce tega priljubljenega romarskega središča.