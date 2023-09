Na stadionu trener, doma je pa ati

V nadaljevanju preberite:

Na brežiškem stadionu Iztok Glojnarič hodi, morda odteče krog, dva, potem ne zmore več, ker ima sila slaba pljuča. A atletski trener samouk budno spremlja vadbo svojih hčera. Malček starejša Nika se je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti veselila prvega tekmovanja najvišje ravni, 21-letna Leja pa je med drugim dvakratna olimpijska zmagovalka med gluhimi športniki. Glojnaričevi, Iztok in Vesna imata štiri otroke, so trdno povezani in se ne ustavijo pred nobeno od ovir, ki jih prednje postavi življenjski mnogoboj.