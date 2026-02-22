Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

Smučarka prostega sloga Eileen Gu se je rodila in odraščala v ZDA, a tekmuje za Kitajsko, od koder izvira njena mati. Na instagramu ima dva milijona sledilcev in malo manj kot petsto objav. Tri objave je pripela na vrh svoje strani. Tri naslovnice: dvakrat revija Vogue, enkrat Time. Na prvi je videti kot udeleženka futurističnega lepotnega tekmovanja, na drugi je odeta v ovčje krzno (ali njegovo imitacijo), na tretji spominja na filmske dive starega Hollywooda. Šele nato se zvrstijo posnetki njenih akrobacij in smehljajev ob kolajnah. Sporočilo je jasno: dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga 2022 je najprej modna ikona, šele nato športnica. Morda ne po srcu, poslovno pa zagotovo.