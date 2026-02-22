  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    V Milanu in Cortini je osvojila dve srebrni kolajni: v smučanju po objektih in v akrobatskih skokih. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    V Milanu in Cortini je osvojila dve srebrni kolajni: v smučanju po objektih in v akrobatskih skokih. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Lucijan Zalokar
    22. 2. 2026 | 08:00
    22. 2. 2026 | 09:12
    8:55
    Smučarka prostega sloga Eileen Gu se je rodila in odraščala v ZDA, a tekmuje za Kitajsko, od koder izvira njena mati. Na instagramu ima dva milijona sledilcev in malo manj kot petsto objav. Tri objave je pripela na vrh svoje strani. Tri naslovnice: dvakrat revija Vogue, enkrat Time. Na prvi je videti kot udeleženka futurističnega lepotnega tekmovanja, na drugi je odeta v ovčje krzno (ali njegovo imitacijo), na tretji spominja na filmske dive starega Hollywooda. Šele nato se zvrstijo posnetki njenih akrobacij in smehljajev ob kolajnah. Sporočilo je jasno: dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga 2022 je najprej modna ikona, šele nato športnica. Morda ne po srcu, poslovno pa zagotovo.

