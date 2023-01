Na Zemlji je približno pet odstotkov Nezemljanov

V nadaljevanju preberite:

Bioterapevt in učitelj karmične diagnostike Marjan Ogorevc v svoji najnovejši, že trinajsti knjigi Nisem s tega planeta, ki jo je izdal v samozaložbi, natisnili pa so jo pri založbi Primus, na več kot 500 straneh med drugim piše, da ima izkuš­nje življenja z drugih planetov. Pogovarjala sva se o tem, kako prepoznamo, ali smo Nezemljani morda tudi mi ali nekdo iz naše okolice, koliko je sploh takšnih oseb, zakaj je to blagoslov ali prekletstvo ter kako lažje zadihamo in se osvobodimo.