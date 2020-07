FOTO:Načrti med gradovi v oblakih in resnimi izračuni

Ko je šla lani jeseni v stečaj Adria Airways, se je končala skoraj šest desetletij dolga zgodba o slovenskem letalskem prevozniku. Ker je vmes udarila koronakriza in prizemljila vsa letala, razen bolj rednih uporabnikov letalskega prometa večina ljudi še nima izkušenj iz prve roke, kaj to pomeni za polete z Brnika. Poslovnež Simon Vrhunec, javnosti znan kot nekdanji direktor ljubljanskega kliničnega centra, je na posvetu z naslovom Ali Slovenija potrebuje novega lastnega prevoznika, ki ga je pripravila Civilna iniciativa za oživitev letalskih zmogljivosti V2, to predstavil zelo nazorno: »Včasih sem šel na sestanek v Bruselj in ...