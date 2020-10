FOTO:Naj bo svetloba – po možnosti barvna

Po seriji naprav za pametni dom, ki jih je solkansko visokotehnološko podjetje GOAP razvilo v preteklih letih, ta svetovni inovator na področju pametnih domov in avtomatizacije potniških ladij, predstavlja novo inovacijo – pametno stikalo Luxy. Gre za prvo stikalo na svetu, ki združuje več funkcij, saj omogoča vklop in izklop luči, hkrati pa oddaja prijetno svetlobo, ki bo vaš dom osvetlila v 16 milijonov odtenkih. S tem postavlja nove mejnike pri funkcionalnosti stikal za luči, saj je Luxy prvo stikalo nasploh, ki osvetli prostor. Z drugimi besedami: je nekaj, kar na svetu še ne obstaja, trdijo v podjetju.



S to inovacijo želijo v GOAP, ki svoje produkte sicer trži pod svetovno znano blagovno znamko Qubino, izboljšati obstoječo ponudbo na trgu in po več kot stoletju s pametnim stikalom Luxy narediti pomemben tehnološki korak naprej. »Pri analizi trga stikal za luči smo ugotovili, da se osnovna funkcija stikala ni spremenila že od njegovega izuma leta 1884, torej 136 let. Samo pomislite, kakšen tehnološki napredek se je v zadnjem stoletju in pol zgodil na drugih področjih, denimo pri avtomobilski, telekomunikacijski ali računalniški tehnologiji,« je dejal Leon Kralj, direktor podjetja. Zgolj za občutek, kako oddaljeno je leto 1884: šele četrt stoletja pozneje je Ford poslal na trg znameniti model T, prvi avtomobil, cenovno dostopen srednjemu sloju Američanov. Telefonski patent Alexandra Grahama Bella je bil še čisto svež (1875), medtem ko so se številni veliki umi v tistem času šele začenjali ubadati z iznajdbo radia. Osemdeseta leta 19. stoletja so bila pravzaprav obdobje, ko se je v elektrotehniki dogajalo marsikaj.

Dekoracija – ali pa tudi ne

Marsikaj se je dogajalo tudi pozneje, vendar so se stikala do danes spreminjala zgolj po dizajnu, obliki in uporabi materialov. Pri sami funkcionalnosti ni bilo bistvenega napredka, saj še vedno omogočajo zgolj vklop in izklop luči oziroma česa drugega. »Luxy zato prinaša tehnološki napredek s preoblikovanjem klasičnega koncepta stikal, saj gre za prvo pametno stikalo na svetu, v katerem je združenih več funkcij, ki so običajno na voljo v ločenih produktih, in hkrati prijetno osvetljuje prostor,« je pojasnil Kralj.



Pametno stikalo Luxy bo tako razsvetljevalo in obarvalo domove, saj ga je mogoče uporabljati kot dekorativno ali ambientalno lučko z možnostjo nastavitve barve in stopnje osvetlitve ter kot navadno stikalo, ki se poleg stropne luči lahko poveže tudi z drugimi napravami, ki se upravljajo s stikalom, kot sta denimo stropni ventilator ali bojler. Ravno to ga naredi edinstvenega, saj ga uporabnik lahko uporablja kot stikalo in lučko ter tako obarva svoj dom v kar šestnajst milijonov različnih odtenkih.

Pameten in preprost

Luxy lahko deluje kot samostojna naprava – v tem primeru ga upravljamo z dotikom ene izmed petih točk na njem. Tudi to je pomemben napredek pri tehnologiji stikal, saj jih običajno upravljamo s pritiskom na fizične gumbe. Mogoče ga je upravljati tudi prek pametnega telefona ali tablice, če ga povežemo v sistem pametnega doma. Poleg tega omogoča nastavitev urnikov za samodejni vklop ali izklop oziroma samodejni vklop v navezi s pametnimi senzorji. Luxy je torej lahko tudi vizualni opozorilnik (alarm), denimo ob zaznavi gibanja ali poplave, ali vizualni hišni zvonec, kadar pridejo obiski.



Ena izmed prednosti je njegova preprostost. Kdor ima zadržke do naprednih tehnologij, ga lahko namesti kot popolnoma običajno napravo, brez kakršne koli povezave z drugimi pametnimi napravami. Zanj torej ni potrebna pametna inštalacija, montaža pa je mogoča brez sprememb v inštalaciji, prav tako ga je mogoče montirati na obstoječa stikala. Poleg tega se Luxy odlikuje z energetsko učinkovitostjo – njegova poraba energije je dvajsetkrat manjša kot pri običajnih svetilkah.

V korak s svetom in časom

»Tako kot drugi naši produkti tudi Luxy sledi načelom, po katerih se naša ponudba razlikuje od konkurenčne na trgu. Stremimo k temu, da vsak nov produkt pomeni novost ali izboljšavo, ki je na trgu še ni mogoče najti. Hkrati ne delamo kompromisov pri kakovosti in zagotavljamo popolno sledljivost proizvodnega procesa za vsako napravo posebej, znani pa smo tudi po izjemni podpori uporabnikom,« je poudaril Kralj.



Trg naprav za pametne domove v zadnjih letih dosega izjemno rast, napovedi pa so zaradi vseh prednosti, ki jih uporabnikom prinaša pametna tehnologija, še bolj obetavne. GOAP ima že vzpostavljeno močno prodajno mrežo na več kot 65 trgih po vsem svetu, vendar je konkurenca na področju pametnih domov velika, zato je še toliko bolj pomembno, da podjetje konstantno razvija inovativne in tehnološko dovršene produkte, ki so prijazni do uporabnikom, trdijo v Solkanu.

»K temu stremimo z vsemi našimi inovacijami, ki so rezultat dela naše lastne razvojne ekipe. In vse to Luxy, stikalo prihodnosti, ki po več kot stoletju spreminja funkcijo stikal, zagotovo je,« je še pristavil Kralj.