FOTO:Naj ljudje vidijo, kako živi gejevski par z otrokom

Ob koncu tedna se družina običajno v miru usede k skupnemu kosilu, in če se njeni člani dobro razumejo, pridejo tudi odrasli otroci s svojimi partnerji. Praviloma sta to on in ona, v nekaterih zvezah pa tudi on in on. Tako je pri Reneju Žuniču, ločenem očetu enajstletnega fanta, in njegovem partnerju Nejcu Reku, ki na družbenih omrežjih kot Rainbow Kings objavljata prizore iz svojega čisto običajnega skupnega življenja.Tudi v Sloveniji je vse več ljudi, ki ne želijo skrivati svoje spolne usmerjenosti in identitete, čeprav s tem še vedno tvegajo odklonilen odnos ali kar zavrnitev prijateljev, okolice, celo lastnih staršev. ...