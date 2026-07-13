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    Nedelo

    Naj na mundialu zmaga šport, ne politika

    Nedelovo sedmerico smo vprašali, kdo bo postal svetovni nogometni prvak in komu bi najbolj privoščili zmago.
    Na mundialu nikoli ne zmanjka dobrih zgodb in ekstremnih čustev, od globokih razočaranj do velike evforije. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Galerija
    Na mundialu nikoli ne zmanjka dobrih zgodb in ekstremnih čustev, od globokih razočaranj do velike evforije. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    13. 7. 2026 | 10:00
    6:54
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    Kozma Ahačič, jezikoslovec

    Kozma Ahačič Foto Arhiv
    Kozma Ahačič Foto Arhiv

    Vsi moji favoriti so že izločeni! Kako lepo bi bilo, če bi se na tekmovanje uvrstila tudi slovenska reprezentanca in nas še dodatno motivirala za ogled tekem. Prav neverjetno je bilo, kako hitro so izpadli Nemci in še nekateri drugi. In kaj zdaj? Mislim, da bo svetovni prvak Francija. Če se motim, bom to sprejel športno, saj je nogomet najboljši prav takrat, ko se noče držati naših napovedi. Od preostalih bi zmago najbolj privoščil Norvežanom, ki igrajo res lep nogomet, in seveda Angležem, ki že 60 let živijo pod pritiskom vprašanja, kdaj bodo spet prvaki.

    Nataša Luša, direktorica Dela

    Nataša Luša Foto Arhiv
    Nataša Luša Foto Arhiv

    Odkar je prispelo tole vprašanje v moj poštni predal, razmišljam o nogometu – bolje povedano o odgovoru na vprašanje. Nogomet me namreč ne vznemirja in nekako se mi ni uspelo poistovetiti s to, najbolj pomembno postransko stvarjo na svetu. Potem pa res nisem mogla spregledati političnega posega ameriškega predsednika v dogajanje na svetovnem prvenstvu in začelo me je zanimati. Še več, vznemirilo me je. Prisluhnila sem poročilom, pobrskala po spletu in se iskreno veselila zmage Belgije. Vesolje praviloma poskrbi za ravnovesje – tokrat je posredovalo zelo hitro. Tako da upam, da bo na prvenstvu zmagal šport, in ne politika.

    Uršula Cetinski, publicistka

    Uršula Cetinski Foto Arhiv
    Uršula Cetinski Foto Arhiv

    Prvenstvo sem nehala spremljati po tem, ko je izpadla Hrvaška. Prizadevanja ognjevitih za čim več golov so dobro vplivala na Zagreb, dokler so bili še v igri. Zadnja tekma je bila sredi noči, ampak že zjutraj so si vozniki tramvajev oblekli majico z vzorcem šahovnice. Na Trgu bana Jelačića so dekleta prodajala majice z imeni in številkami nogometašev, pa priročne zastavice. Pojavil se je nov turistični propagandni film, v katerem nastopata Modrić in Malkovich. Med zadnjo tekmo, ko so Hrvati Portugalcem zabili gol, je pokalo kot za silvestra. Po nebu so švigale rakete. Skozi okna svojega stanovanja sem slišala, kako se pri spornih sodniških odločitvah v prvih urah novega dne razburja vsa ulica. Razočaranje ima svoj zvok. Moji zagrebški kolegi pravijo, da bodo zmagali Francozi.

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

    Jadran Lenarčič Foto Arhiv
    Jadran Lenarčič Foto Arhiv

    Te dni sem imel grozne sanje. V njih je predsednik države gostiteljice poklical predsednika Svetovne nogometne zveze, da naj spremeni sodnikovo odločitev prejšnjega dne in s tem naredi korist njegovi reprezentanci, kar je ta tudi naredil. Vrag je, da me mora ne neha tlačiti, čeprav je očitno, da sem že zbujen. Nič ne pomaga, da se je v nadaljevanju vse spreobrnilo v škodo prav te reprezentance, niti zgražanje svetovne javnosti in niti njen prepričljivi poraz na naslednji tekmi. Akt nečastnega političnega poseganja v šport brez vesti in brez obžalovanja me še naprej preganja. Tako da kdorkoli od preostale osmerice osvoji prvenstvo, je zame heroj, posebno pa me veseli, da so nekatere manjše reprezentance pokazale, kako se da s pametjo in srčnostjo »veslati« proti velikanom.

    Karel Gržan, duhovnik

    Karel Gržan Foto Arhiv
    Karel Gržan Foto Arhiv

    Znanci, ki so nogometni navdušenci, so me podučili, da so mogoča presenečenja. Glede na prikazano igro pa so ocenili, da je največji favorit za zmago Francija, ki premore ogromno individualne kvalitete, obenem pa okostje ekipe sestavljajo igralci, ki že dalj časa igrajo skupaj in se poznajo »na slepo«. Zmago pa bi večina privoščila reprezentanci Anglije, ki že točno 60 let čaka na naslov evropskih in svetovnih prvakov. Njihova kvaliteta je nesporna, navijači pa so eni izmed najbolj zvestih pa tudi glasnih. Njihov slogan, vzet iz pesmi Three Lions, pravi: »It's coming home, football's coming home.« Namiguje, da se nogomet že vrača domov v Anglijo, kjer so nastala sodobna pravila tega športa.

    Zoran Predin, kantavtor

    Zoran Predin, glasbenik, v Ljubljani, 29. septembra 2016. [Zoran Predin,glasbeniki,Lačni Franc] Foto Uroš Hočevar
    Zoran Predin, glasbenik, v Ljubljani, 29. septembra 2016. [Zoran Predin,glasbeniki,Lačni Franc] Foto Uroš Hočevar

    Če ne bi bilo srčnih bosanskih navijačev in potem zelo simpatičnega norveškega veslanja, bi mi aktualno prvenstvo ostalo v spominu izključno zaradi nedopustnega vmešavanja politike. Zdajšnji predsednik Fife Gianni Infantino ga je s svojo servilnostjo spremenil v neregularno tekmovanje. Maltretiranje reprezentantov Irana, ponarejanje posnetkov VAR, preklic kazni ameriškemu reprezentantu zaradi rdečega kartona, odkrito favoriziranje Argentine v tekmi z Egiptom kažejo na tragično dejstvo, da trumpizem (beri: ignoriranje dogovorjenih pravil, zakonov, morale in bontona) poleg znanosti in kulture zdaj uničuje tudi šport. Zmago bi privoščil Norvežanom, ki veslajo naprej, medtem ko mi na mestu skačemo v zrak in pri tem oznanjamo svojo nacionalnost. Hej, hej, hej. Slovenija ne gre nikamor več.

    Ivana Djilas,ravnateljica SNG Drama Ljubljana

    Ivana Đilas, ravnateljica SNG Drama Ljubljana, 2. 12. 2025 Foto Voranc Vogel
    Ivana Đilas, ravnateljica SNG Drama Ljubljana, 2. 12. 2025 Foto Voranc Vogel

    Zmago bi najbolj privoščila kateri od afriških držav. Potem bi se komentatorji mogoče vendarle morali naučiti imena nogometašev in bi jih nehali klicati Ganci, Gana, vratar Gane; »Gana je prišla do izenačenja«, »Gana v napadu«. Slovenski komentator je Hrvate ves čas klical po imenih: Modrić, Kovačić, Sučić. Igralci Gane pa so bili največkrat branilec Gane, vratar Gane, napadalec Gane. Pa reprezentanca Gane res ni imela tako zelo neizgovorljivih imen: Partey, Jordan Ayew, Semenyo, Sulemana, Owusu, Ati-Zigi, Adjetey, Mensah, Luckassen. Če mi ne verjamete, lahko pogledate za nazaj. V štiriminutnem posnetku vrhuncev tekme Gana: Hrvaška na RTV Slovenija je iz ekipe Gane omenjeno samo eno ime: Derrick Luckassen. Človek je vendarle dal gol. Verjetno to nesorazmerje opazim zato, ker nimam posebnega odnosa do same igre, ampak se bolj ukvarjam s fenomenom »športa, ki nas vse povezuje«.

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