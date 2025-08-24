Naj se ne zgodi še sedemnajsta žrtev

V nadaljevanju preberite:

Nihče več v Evropi se ne slepi o tem, kdo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić in s kakšno vrsto oblasti imamo opravka v tej državi, ki takšna, kot je, ne more postati članica EU, je po zadnji seriji nasilnih odzivov oblasti na ulične proteste dejal Tonino Picula, poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo. Policija, ki v večini evropskih držav skrbi za varnost ljudi in premoženja, se je v Srbiji, skupaj z oblasti naklonjenimi huligani, prihodnosti svoje domovine, torej mladih, lotila s pestmi in pendreki. Zato opazovalce razmer v tej balkanski državi pod močnim vplivom Rusije skrbi, ali Srbija nemara ne postaja nova Belorusija.

Politična kriza v Srbiji je po devetih mesecih nenehnih mirnih protestov in blokad avtoritarno oblast Aleksandra Vučića tako zelo ošibila, da je začela izgubljati živce in posegati vsak dan po vse hujših oblikah nasilja. Kaos na ulicah, nepredvidljiva policijska brutalnost, grožnje najvišjih organov oblasti vsem, ki se udeležujejo protestov ali jih podpirajo, zapiranje protestnikov, med katerimi so tudi poslanci, navidez spontani, v resnici pa režimsko organizirani shodi v podporo oblasti v 49 mestih ...