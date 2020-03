FOTO:Naj vas termometer ne zavede, v gorah je še vedno zima

V Sloveniji letos prave zime nismo dočakali, kar je na plano (pre)hi­tro privabilo številne ljubitelje športnih dejavnosti, ki sicer niso najbolj primerne za ta letni čas. Ob »večni pomladi« v dolinah so pete zasrbele tudi planince, ki pa so nemalokrat podcenili zimske razmere na vršacih. Posledica tega je tudi že šest letošnjih smrtnih nesreč v slovenskih gorah, v katerih pomladi še lep čas ne bo.»V dolini je bilo januarja in februarja sončno in toplo, ljudje so videli izjemne razglede in gola pobočja, niso pa videli, kakšno je dejansko stanje tam gori. In so se podali na poti, na katerih je bilo resda zelo malo snega, ...