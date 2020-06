Najbolj bom pogrešala Zmagovalca

Ko sem pred petnajstimi meseci prišla za dopisnico medijske hiše Delo v Beo­grad, sem se najprej vzpela na Kalemegdan, magično točko, ki privlači vsakogar. Tik pod njo je sotočje »hladne Save in prelepe Donave«, kakor je zapisal pred dvema stoletjema češki potopisec Jan Neruda. Tako je bilo že pred več tisočletji, ko so se ljudje tukaj prvič naselili, in tako je danes.Neskončna ravnica, do koder seže pogled, vzbuja občutek miru in notranjega ravnovesja. Nič čudnega, da so vojaškim zadevam namenjeno trdnjavo na hribu v turških časih imenovali tudi »Fičir-bajir«, hrib za razmišljanje. Danes sem tukaj zadnjič. Ne ...