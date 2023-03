Najbolj neobsojajoče bitje na svetu

V nadaljevanju preberite:

Lady Gaga je svet prvič osvojila z eksplozivno plesno uspešnico Poker Face pred približno petnajstimi leti. Oskarjevka in kar 13-kratna grammyjevka, znana po ekscentričnem oblačenju, je na letošnji podelitvi oskarjev kot prva slavna ženska v zgodovini prireditve pod žarometi v živo nastopila brez močnih ličil, nakita in glamurozne večerne obleke. Med najbolj razvpitimi oblačili do zdaj dvakrat zaročene zvezdnice italijanskih korenin je bila zagotovo obleka iz surove govedine. Lady Gaga poudarja, da ne želi biti slavna, temveč hoče biti le zvezda.