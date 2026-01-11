Najbolj nevarna hollywoodska diva

Zaradi zahtevnega značaja so ji nadeli vzdevek Strašljiva Dunaway. Mnogim bi takšen temperament uničil kariero, a ne njej, ker je bila preprosto ena najboljših v svojem poslu.

»Je legenda, navdih, sila narave, dobesedno in absolutno genialka igralske umetnosti, in Faye je moja prijateljica,« o legendarni plavolaski, ki se je s klasikami, kot sta Bonnie in Clyde ter Kitajska četrt, za vedno zapisala v filmsko zgodovino, pravi igralka Sharon Stone. V sredo bo Faye Dunaway praznovala 85. rojstni dan.