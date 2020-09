FOTO:Najbolj priljubljena pisateljica vseh časov

Njene knjižne naklade presega le Biblija in je druga najbolj prevajana avtorica iz angleškega jezika, takoj za Shakespearom. Njene detektivke s Herculom Poirotom in gospodično Marple v glavnih vlogah doživljajo vedno nove filmske in televizijske priredbe. V svojem bogatem življenju se je ustavila tudi pri nas, v Bohinju.Agatha Christie že vse od leta 1920, ko je izšel njen prvi roman, Skrivnostni dogodek v Stylesu, krajša čas ljubiteljem kriminalk po svetu. Kljub velikemu številu posnemovalcev ostaja prva dama detektivskega romana. Njena literarna zapuščina obsega več kot 80 del, prevedena pa so v več kot 50 jezikov. Radovedno ...