Najbolj vroči igralci med novimi trgovci z orožjem

Trg nebeškega miru v Pekingu tretjega septembra nikakor ni bil miren, saj so se tam zbrali Xi Jinping, Kim Džong Un, Vladimir Putin in drugi, da bi proslavili konec druge svetovne vojne na azijskih tleh. Kitajske čete so korakale na paradi, ki naj bi okrepila narodni ponos in pokazala vojaško moč. Morda najpomembnejše od vsega pa je, da je parada potencialnim kupcem in potencialnim nasprotnikom predstavila najnovejšo kitajsko vojno opremo.

Države po vsem svetu v novo orožje vlagajo velike vsote. Vojna v Ukrajini, grožnje Amerike, da bo zapustila Evropo, in skrbi, da bi Kitajska lahko napadla Tajvan, so države prisilile, da si prizadevajo za dopolnitev zalog, okrepitev dobavnih verig in zagotovitev pretoka streliva. Povpraševanje po tankih, artileriji, lovskih letalih in dronih je silovito. 31. avgusta je Velika Britanija napovedala več kot 11 milijard evrov vreden posel, da Norveški dobavi pet protipodmorniških fregat. A vsi ti posli niso v korist tradicionalnih izvoznikov orožja v ZDA, Evropi in Rusiji. Namesto tega razmah oboroževanja izkoriščata dve ambiciozni srednje veliki sili, Južna Koreja in Turčija.