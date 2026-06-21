Najbolj zaželena ženska 20. stoletja

Jane Russell je filmsko kariero končala že na začetku 70. let, a publika jo je oboževala še dolgo potem.

Bila je zvezda starega Hollywooda, za mnoge tudi najbolj postavna, privlačna in samosvoja med vsemi igralkami tistega časa. Jane Russell je filmsko kariero končala že na začetku 70. let, a publika jo je oboževala še dolgo potem. Še preden je zaslovela, se je znašla v središču enega najbolj razvitih primerov cenzure v filmski zgodovini. Dolgonoga lepotica z brezhibno postavo je pri 19 letih pritegnila pozornost ekscentričnega režiserja, letalca, inovatorja in avanturista vseh sort Howarda Hughesa. Za vestern Odpadniki (The Outlaw, 1943) si je zamislil junakinjo z vpadljivim oprsjem in čudovita rjavolaska je bila prav tisto, kar je iskal. Film je zaradi napovednega plakata dvignil obilo prahu, še preden je prišel v kinematografe. Reklamni plakat je postal eden bolj ikoničnih v filmski ...