Najbolj zaželena ženska 20. stoletja

Jane Russell je filmsko kariero končala že na začetku 70. let, a publika jo je oboževala še dolgo potem.
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Marsikomu je ob pogledu na njeno popolno telo zastal dih. FOTO: Reuters
Bila je zvezda starega Hollywooda, za mnoge tudi najbolj postavna, privlačna in samosvoja med vsemi igralkami tistega časa. Jane Russell je filmsko kariero končala že na začetku 70. let, a publika jo je oboževala še dolgo potem. Še preden je zaslovela, se je znašla v središču enega najbolj razvitih primerov cenzure v filmski zgodovini.
Dolgonoga lepotica z brezhibno postavo je pri 19 letih pritegnila pozornost ekscentričnega režiserja, letalca, inovatorja in avanturista vseh sort Howarda Hughesa. Za vestern Odpadniki (The Outlaw, 1943) si je zamislil junakinjo z vpadljivim oprsjem in čudovita rjavolaska je bila prav tisto, kar je iskal. Film je zaradi napovednega plakata dvignil obilo prahu, še preden je prišel v kinematografe. Reklamni plakat je postal eden bolj ikoničnih v filmski ...
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