Najboljši sosedje

Otroštvo sem preživela v enem od ljubljanskih blokov v časih, ko so se stanovalci med seboj še pozdravljali in družili. Ženska zavezništva so se tkala na popoldanskih kofetkanjih, otroška prijateljstva pa v igricah v parku pod blokom. Nekatera so bila tako trdna, da držijo še danes.Ko je kakšen otrok pozabil ali izgubil ključe od doma, je – če ni bilo druge rešitve – na starše brez problemov počakal pri sosedih. Če je v nedeljo, ko so bile trgovine vedno zaprte, zmanjkalo sladkorja, soli, moke, tako rekoč česar koli, si le s posodico v roki pozvonil na najbližjih vratih in že je bila skodelica polna, kosilo pa ...