Najhitrejši, pa brez strehe nad glavo

Ljubljančan Eduard Žalar ima kanček utopičen, a toliko bolj občudovanja vreden življenjski moto: ustvariti si želi fit planet in ljudi poskuša z zgledom in navdihom spraviti v gibanje. Takšna je bila njegova 18-urna tortura od najnižje do najvišje točke Slovenije, z 38 metrov pod do 2864 metrov nad morsko gladino. Enako velja, ko pri 47 letih zagnano goni proti olimpijskemu Parizu kot osamljeni slovenski dirkališčni kolesar. Je najhitrejši biciklist na pretežno jasni strani Alp, v četrtek je v Ljubljani odprl butik fitnes doživetij, tri dni poprej pa se je sesula streha njegovega vadišča, na velodromu v Češči vasi.