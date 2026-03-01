Kdo bo Windsorjem rešil ugled?

S čim je mogoče primerjati krizo, s katero se zaradi povezav nekdanjega princa Andrewa s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom srečuje britanska kraljeva družina? Kako usodna bodo ta in morebitna nova razkritja za prihodnost monarhije, bo sploh obstala? Po zadnjih raziskavah jo podpira manj kot 50 odstotkov Britancev, kar je najmanj v zgodovini meritev.

Fotografija, ki je 66-letnega Andrewa Mountbattna-Windsorja ujela v trenutku, ko je po enajsturnem zaslišanju zapuščal pripor v Norfolku, bo nedvomno dolgo ostala v zavesti javnosti. V pogledu moža, ki je desetletja užival vse privilegije svojega stanu, je bilo združeno vse, kar se mu je zgodilo v zadnjih dneh: zgroženost in šok, kot da je šele zdaj dojel, da je zanj resnično vsega konec.

Ljudje hočejo odgovore, tudi o tem, kaj so na dvoru vedeli o stranpoteh nekdanjega princa. FOTO: Daniel Leal/AFP

To podobo padlega princa, ki se je skušal na zadnjem sedežu avtomobila neuspešno skriti pred paparaci, so britanski aktivisti iz skupine Everyone Hates Elon (Vsi sovražijo Elona) za 15 minut celo izobesili v muzeju Louvre. Hoteli so pokazati, kako se bo svet spominjal nekdanjega britanskega princa. Osumljen je zlorabe javne funkcije, kamor sodi tudi posredovanje zaupnih podatkov Epsteinu v času, ko je bil trgovinski odposlanec. Preiskava proti njemu še poteka, politično dogajanje na Otoku pa je vse bolj napeto. Kriminalistično preiskavo so začeli tudi proti bivšemu britanskemu veleposlaniku v ZDA, lordu Petru Mandelsonu, ki je osumljen, da je pedofilu posredoval zaupne informacije. Krepijo se pozivi k odstopu britanskega premiera Keira Starmerja, ki je Mandelsonu zaupal to funkcijo, čeprav je vedel za njegovo tesno vez z Epsteinom.

Primerjav je malo

Ni skrivnost, da je podpora monarhiji na Otoku skozi desetletja zlagoma upadala. Britanski zgodovinar in avtor biografije o princesi Diani Andrew Morton meni, da je trenutno krizo mogoče primerjati le z dvema dogodkoma. Eden sega v daljne leto 1917, ko je tedanji kralj George V. uradno spremenil ime kraljeve družine iz nemškega Saxe-Coburg-Gotha v Windsor (po kraljevi rezidenci), da bi se v občutljivem času prve svetovne vojne lahko oddaljili od nemških korenin.

Močnejše vzporednice pa vidi v prelomnem dogodku, ki se je zgodil pred natanko 90 leti. Veliki pretres v sodobni zgodovini monarhije je sprožil Edvard VIII., ki se je zaradi ljubezni do ločenke Wallis Simpson umaknil s prestola. A tista kriza se je razpletla v nekaj dneh, tokratni pa ni videti konca, pravi zgodovinar.

Proti Andrewu Mountbattnu-Windsorju zaradi suma, da je Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne informacije, še vedno poteka policijska preiskava. FOTO: Toby Melville(Reuters

Veliki in manjši spodrsljaji so vplivali na priljubljenost kraljeve družine, javno mnenje se je proti njej izrazito obrnilo leta 1997 zaradi zapoznelega in zadržanega odziva kraljice Elizabete II. na tragično smrt princese Diane. Gotovo pa noben član kraljeve družine nima takšnih »zaslug« za izgubo zaupanja kot padli princ. Podpora monarhiji se je spustila celo pod 50 odstotkov, kažejo zadnje raziskave javnega mnenja.

Vedno ni bilo tako. Leta 1983, 31 let po tem, ko je prestol po očetovi prezgodnji smrti zasedla mlada Elizabeta II., je okoli 86 odstotkov Britancev menilo, da je (zelo) pomembno ohraniti monarhijo. Razprave o vlogi in pomenu kraljeve družine za britansko družbo so občasno vznikale, a brez večjih posledic ali sprememb. Če si v spomin prikličemo junij 2022, ko so na Otoku praznovali kraljičinih sedem desetletij vladavine, so bili prizori skoraj idilični. Na različnih dogodkih ob njenem platinastem jubileju je sodelovalo več kot 16,8 milijona ljudi, kar je bilo eno največjih množičnih praznovanj v britanski zgodovini. Zdelo se je, da privrženost monarhiji ni ogrožena.

Leta 2024 je nacionalni center za sociološke raziskave (National Centre for Social Research, NatCen) poročal, da se je podpora monarhiji spustila na 51 odstotkov in s tem dosegla najnižjo točko v več kot štiridesetletni zgodovini meritev. Medtem ko je leta 1983 le okoli deset odstotkov anketiranih menilo, da monarhija ni pomembna, je leta 2024 tako menilo že 31 odstotkov vprašanih. Pred dobrimi štiridesetimi leti so ukinitev monarhije podprli trije odstotki, pred dvema letoma je bilo takšnih že 15 odstotkov.

Najbolj sveže raziskave so nastale tik pred aretacijo Andrewa Mountbattna-Windsorja in kažejo, da ima 82 odstotkov Britancev negativno mnenje o nekdanjem princu. Po meritvah Ipsosa, globalne agencije za raziskovanje trga in javnega mnenja, pa ima 47 odstotkov Britancev do kraljeve družine kot celote pozitiven odnos. Najbolj priljubljena člana sta še vedno valižanska princ William in princesa Kate (63 odstotkov), sledi jima princesa Ana (53 odstotkov), kralj Karl III. pa je na tretjem mestu (48 odstotkov).

Njegov mlajši sin, princ Harry, ki se je pred leti odločil za odmik od družine, uživa 26-odstotno podporo, njegova soproga Meghan Markle 17-odstotno. Na dnu lestvice je Sarah Ferguson, bivša žena bivšega princa Andrewa, ki ji je naklonjenih osem odstotkov vprašanih, 57 odstotkov pa jih ima o njej negativno mnenje.

Monarhijo že tradicionalno podpirajo predvsem starejši od 55 let in konservativno usmerjeni. Negativen odnos do te starodavne institucije ima zlasti generacija Z, v kateri jih kar 39 odstotkov meni, da bi bilo za Veliko Britanijo bolje, če bi se ji odrekla.

In vendar 70 odstotkov Britancev verjame, da se bo monarhija kot institucija ohranila tudi čez 20 let.

Nov zagon po smrti kraljice

Najostrejši nasprotniki monarhije so organizirani v gibanju Republic, ki ima okoli 140.000 registriranih podpornikov. Od leta 2005 ga vodi Graham Smith, ki je tudi avtor knjige Abolish the Monarchy: Why we should and how we will (Ukinimo monarhijo: Zakaj bi jo morali in kako jo bomo). Kmalu za tem, ko je BBC poročal, da obstaja sum, da je Andrew kot britanski trgovinski odposlanec z obsojenim spolnim prestopnikom Epsteinom delil zaupne informacije, je Smith na policijo vložil prijavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja. To se je zgodilo le nekaj dni prej, preden je policija iz Thames Valleyja v Norfolku priprla nekdanjega princa.

Charles naj bi izjavil, da »se Andrew ne bo mogel upreti skušnjavi, da bi pomešal posel in zabavo«.

Gibanje Republic je nastalo leta 1983, trenutno ima od 7000 do 8000 aktivnih članov, ki plačujejo članarino, in 140.000 podpornikov, je v intervjuju za New York Times povedal njen vodja. Med njihove aktivnosti sodijo protesti in izobešanje plakatov, s katerimi opozarjajo na svoja stališča, na primer z napisom »Naj bo Elizabeta zadnja« ali »Ni moj kralj« ob fotografiji Karla III. Lani, ko je Andrew še bival v Royal Lodgeu v Windsorju, so na vhodu na posestvo razvili transparente z napisi »Odpravite kraljevo tajnost« in zahtevali preiskavo o povezavah med Epsteinom in člani kraljeve družine.

Po smrti karizmatične Elizabete II. je njihovo gibanje dobilo nov elan. Če je bila regentka z najdaljšim stažem v zgodovini vezivo, ki je zagotavljalo priljubljenost in trdnost monarhije, se je po njeni smrti marsikaj spremenilo, saj je bilo že vnaprej jasno, da bo njen najstarejši sin le njena bleda senca. »Kronanje je pomenilo odločilen preobrat,« je pojasnil Smith in navedel, da se je članstvo po menjavi na prestolu povečalo kar za 40 odstotkov. Prepričan je, da se jim bodo kmalu pridružili novi somišljeniki, ko se bodo začele razkrivati še druge povezave med Epsteinom in predstavniki britanske elite. V britanski družbi je vedno obstajalo implicitno zaupanje, da je kraljeva družina dragocena za državo, pravi. »Zdaj je to zaupanje pod velikim pritiskom, saj vprašanje o tem, kaj so vedeli preostali člani kraljeve družine, kdaj so to izvedeli in zakaj so še naprej ščitili Andrewa, ne bo kar izginilo,« je opozoril prvi mož gibanja Republic.

Odtujena brata

Medtem skuša britanski premier Keir Starmer zagnati postopke za spremembo zakonodaje o nasledstvu, saj je očrnjeni Andrew še vedno osmi v vrsti za britanski prestol.

Kdo ve, kako bi se v tej zagatni situaciji znašla pokojna kraljica, ki je svojemu drugemu in najljubšemu sinu marsikdaj pogledala skozi prste. A tokrat se bo moral znajti sam. Karel III. je v zadnjih letih potegnil ostre poteze in Andrewu postopoma odvzemal vse privilegije, od vojaških in plemiških nazivov do finančne podpore. Mnoge je presenetila njegova izjava ob bratovi aretaciji, saj je v njej uporabil za kralja neobičajno prvo osebo ednine: »Z veliko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattnu-Windsorju ...«

Odnosi med kraljem Karlom III. in njegovim mlajšim bratom Andrewom nikoli niso bili zelo pristni. FOTO: Aaron Chown/Afp

Poznavalci se bojijo, da bo celotna afera ključno zaznamovala vladavino Karla III. On in delno prestolonaslednik William bosta skušala rešiti ugled družine in monarhije, medtem ko je kraljev odnos z bratom povsem v ozadju.

Stiki med njima že v mladosti niso bili najbolj pristni, pravijo dobro obveščeni. Ne le da sta njuna značaja zelo različna, starejši je zadržan in preudaren, mlajši samozavesten in lahkomiseln, tudi njuna vzgoja ne bi mogla biti bolj različna. Poznavalci navajajo, da je kraljica mnogo več materinske ljubezni namenila zadnjima otrokoma, Andrewu in Edwardu. Po koncu njegove vojaške kariere je poskrbela, da je postal britanski trgovinski odposlanec, za kar ga je plačevala iz svojih virov, položaj pa mu je omogočal lagodno življenje na visoki nogi, potovanja in druženje s svetovno elito. Charles je naredil vse, da bi preprečil njegovo imenovanje, trdi kraljevi zgodovinar Andrew Lownie, saj je slutil, da se bo zgodila katastrofa. Izjavil naj bi, da »se Andrew ne bo mogel upreti skušnjavi, da bi pomešal posel in zabavo«. Očitno ga šesti čut ni varal, saj je v središču policijske preiskave prav njegovo delovanje na tej funkciji.

Epsteinove lovke na norveškem dvoru

Strašljiva so razkritja o tem, kam vse je Epstein razpredel svoje lovke. Tudi v norveški kraljevi družini se srečujejo s hudo krizo, pravzaprav dvema, ki pa imata skupni imenovalec. To je 52-letna princesa Mette-Marit, žena kronskega princa Haakona, ki je prvi v vrsti za norveški prestol. Duhove je burila že pred 26 leti, ko se je zaročila s prestolonaslednikom kot Norvežanka brez plemiškega rodu in mati samohranilka.

Norvežani se sprašujejo, ali je zaradi tesnih stikov z Epsteinom Mette-Marit (na fotografiji z obtoženim sinom Mariusom) sploh še primerna za kraljico. FOTO: Profimedia

A to ni nič v primerjavi z zadnjimi razkritji, da je tudi ona prijateljevala z Epsteinom in da sta si v treh letih izmenjala na stotine intimnih in čustvenih elektronskih sporočil. Debatirala sta o prešuštvu, med drugim ga je vprašala, ali se mu zdi primerno, da bi svojemu 15-letnemu sinu v sobo namestila tapeto z golimi ženskami. Ob razkritjih se je Norvežanom opravičila za »slabo presojo«, kljub temu pa mnogi dvomijo, da je še primerna za kraljico. A to ni njena edina težava. Na sodišču prav zdaj poteka »sojenje stoletja« proti njenemu 29-letnemu sinu Mariusu Borgu Høibyju, ki je obtožen 38 kaznivih dejanj, celo posilstev in družinskega nasilja.

Žrtev svojih slabosti

Dve krizi je preživela tudi španska kraljeva družina. Eno je zakuhal zet tedanjega kralja Juana Carlosa I., odlični rokometaš Iñaki Urdangarin, za drugo pa je poskrbel kar kralj osebno.

Plemič Undargarin je na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti s špansko reprezentanco osvojil bronasto medaljo, leta 1999 pa se je poročil s kraljevo mlajšo hčerjo Cristino. Sodišče je leta 2017 ugotovilo, da je prek dobrodelne organizacije Noos, ki jo je upravljal med letoma 2004 in 2006, poneveril za dobrih šest milijonov evrov javnih sredstev, in ga obsodilo na šestletno zaporno kazen, a jo je le delno odslužil. Sodelovanja pri utaji davkov je bila osumljena tudi princesa, a so jo oprostili. Bila je prva članica španske kraljeve družine, ki se je morala zagovarjati pred sodiščem, še preden se je to zgodilo, pa ji je brat, takrat že kralj, odvzel naziv vojvodinja Palme de Mallorce.

Nekdanji španski kralj Juan Carlos I., ki je v prostovoljnem izgnanstvu v Abu Dabiju, je pred leti dobil v dar sto milijonov dolarjev. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Za vrsto škandalov je poskrbel tudi kralj Juan Carlos I. osebno. Človek, ki ga je diktator Franco pred smrtjo izbral za svojega naslednika in je izpeljal prehod v demokracijo, je bil na prestolu kar 39 let. Prvi zdrsi so se po njegovih besedah začeli že v 90. letih, ko se je družil z vplivnimi poslovneži in bankirji, med katerimi so nekateri pozneje pristali za rešetkami. Škandali so se vrstili, od ljubezenskih afer do finančnih malverzacij, močno je odmeval tudi njegov skrivni safari z ljubico v Afriki, med katerim se je poškodoval. Pod težo zdrsov je leta 2014 prestol prepustil edinemu sinu Filipu VI. in se nekaj let pozneje umaknil iz javnega življenja. Zdaj 88-letni nekdanji monarh že šesto leto živi v prostovoljnem izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih, ki si jih je izbral zato, ker ga novinarji tam ne najdejo zlahka. Nekajkrat se je za kratek čas vrnil v Madrid, kjer v kraljevi palači Zarzuela še vedno živi njegova žena, zaslužna kraljica Sofija.

Oktobra lani so v Španiji proslavili 50-letnico monarhije, novembra pa je bivši kralj v Franciji izdal spomine z naslovom Reconciliation, s katerimi si je želel zagotoviti vlogo v zgodovini, ki mu pripada. »Demokracija ni kar padla z neba,« je izjavil za francoski časnik Le Figaro.

Španski kralj Filip in kraljica Letizia sta v palačo prinesla svež veter. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

V knjigi je črno na belem priznal, da je bil žrtev »mnogih slabosti« in »napačnih presoj v ljubezni in prijateljstvu«, da je imel »slabo družbo« in da je »sprejel darila, ki bi se nekaterim zdela neprimerna«. Vrhunec je bilo radodarno darilo v višini 100 milijonov dolarjev, ki jih je prejel od svojega »brata«, kralja Abdulaha iz Savdske Arabije. »Tega darila nisem znal odkloniti. To je bila velika napaka,« je zapisal v spominih. S tem denarjem naj bi poskrbel za družino in lastno upokojitev.

Ko je novica o tej velikodušni potezi leta 2019 prišla na dan, se je novi kralj odrekel dediščini iz tega naslova, da bi obvaroval krono, očetu pa je ukinil letno dotacijo, ki jo je prejemal kot nekdanji državni voditelj. Kljub vsem škandalom je Juan Carlos I. še vedno član kraljeve družine, a brez dolžnosti. O svojem nasledniku razmišlja pozitivno, kritičen pa je do njega kot sina, češ da je brezčuten.

Nova generacija je v Zarzuelo prinesla nov veter in bolj pregledno delovanje. Filip VI. se je odpovedal sredstvom iz državnega proračuna, ugled pa si je utrdil s premišljenim odzivom na katalonske težnje po neodvisnosti, ki so se zaostrile leta 2017. Po anketah, ki jih je leta 2024 objavil Euro Weekly News, je 58,6 odstotka Špancev za ohranitev ustavne monarhije, medtem ko jih 32,8 odstotka podpira uvedbo republike. Čeprav so mlajše generacije kritične do monarhije kot institucije, kralja še vedno podpirajo.