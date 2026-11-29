»Povsem mogoče je, da je lansiranje GTA 6 največji popkulturni dogodek v zgodovini, naj gre za videoigro, film, glasbeni album ali knjigo, povsem primerljiv z Odisejo, Beatli in Somrakom. Na dan izida je sumljivo veliko ljudi po vsej obli vzelo dopust ali zbolelo. A vedeti moramo, da prava norija šele prihaja – GTA 6 je namreč zgodbeno podprta in zaokrožena enoigralska (samotarska) odprava, ki jo bo kmalu dopolnil prenovljeni večigralski GTA Online. Takrat bo pa sumljivo veliko ljudi odšlo v penzijo!« napoveduje Sergej Hvala, urednik revije za videoigre in popkulturo Jazbina.