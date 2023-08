Najmanj skrbi imam med tekmo

V nadaljevanju preberite:

Da bodo slovenski atleti osredotočeni zgolj in samo na svoje nastope, bo v Budimpešti poskrbela Marija Šestak, nekoč vrhunska troskokašica, danes pa vodja slovenske reprezentance. Državna rekorderka in dobitnica treh kolajn z velikih tekmovanj pravi, da bo atletom vseskozi na razpolago, v tekmovalnem smislu pa bo gotovo lahko največ nasvetov podelila Neji Filipič in Evi Pepelnak, ki bosta nastopili v »njeni« disciplini.