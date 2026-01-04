Najmlajša ženska, ki si je prislužila milijardo

V srednji šoli je garala 14 ur na dan in sanjala, da bo postala balerina. Nekaj časa si je kruh služila tudi v sosednji Avstriji, potem pa se je vpisala na prestižni MIT v Massachusettsu z eno samo željo: postati ženska različica Steva Jobsa. V šestih letih je Brazilka Luana Lopes Lara ustvarila zagonsko podjetje Kalshi, ki je danes vredno več kot devet milijard evrov in uporabnikom omogoča stave o prihodnjih dogodkih, naj bo s področja športa, politike ali popkulture.

Za kruti poslovni svet ne bi mogla imeti boljše pripravljalnice, kot je bila šola Bolšoj teatra v Braziliji, edina podružnica ene najpomembnejših opernih in baletnih hiš na svetu, moskovskega Bolšoj teatra. Za Forbes je tista leta opisala kot »najbolj intenzivna« v življenju, dovolj pa pove že opis, kako so ji učitelji, medtem ko je nogo dvignila k ušesu, pod stegnom držali prižgano cigareto, da bi videli, kako dolgo lahko drži nogo v zraku, preden se bo opekla.