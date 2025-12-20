Najpomembnejša bitka v zabavni industriji

V nadaljevanju preberite:

Nekaj je gotovo: pred medijskim konglomeratom Warner Bros. Discovery (WBD) so negotovi časi. Najprej je odjeknila novica, da bo Netflix za 71 milijard evrov prevzel podjetje, pod katero spadajo HBO, CNN in znameniti filmski studio Warner Bros. Nato se je s tako imenovanim sovražnim prevzemom in več deset milijard evrov višjo ponudbo oglasil direktor Paramounta David Ellison.

Zadeva je hitro prerasla v eno najpomembnejših poslovno-strateških bitk v zabavni industriji zadnjih let, saj bi lahko korenito preoblikovala razmerja moči na področju filma, televizije in pretočnih vsebin.

Na podlagi zadnjih novic je mogoče sklepati, da trenutno bolje kaže Netflixu. Upravni odbor WBD je sredi minulega tedna presodil, da Paramountova ponudba ne izpolnjuje pogojev »boljšega predloga«.