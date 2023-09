Najprej je obračunala z Nikom, nato še z zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Z ekstremno širokim nasmehom in neobičajno sloko postavo je bila Allyson Felix vizualno najbolj izstopajoča sprinterka 21. stoletja, izstopali pa so tudi njeni rezultati. Četudi se svetovnim rekordom ni nikoli približala, je bila dve desetletji nepretrgoma del elitne atletske druščine. Na svojih prvih olimpijskih igrah je tekmovala z Merlene Ottey in Christine Arron, sprinterskima kraljicama osemdesetih oziroma devetdesetih, predlanskim pa ji je v Tokiu štafetno palico predala štirinajst let mlajša Sydney McLaughlin, ena največjih atletskih zvezdnic ta hip.