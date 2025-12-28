Najslavnejša ženska v vinskem poslu

Le še nekaj dni nas loči od zadnjega dneva v letu. Opolnoči, ko bomo zakorakali v novo, bomo ob Silvestrskem poljubu Alfija Nipiča nazdravili s penino. V zgodovini te mehurčkaste pijače, s katero obeležujemo praznike in posebne življenjske dogodke, ima pomembno mesto odločna dama, Francozinja Barbe Nicole Clicquot Ponsardin, bolj znana kot Vdova Clicquot.

Njena življenjska zgodba se bere kot napet roman. Živela je v turbulentnih časih, poročila se je skrivaj, v vinski kleti, ko je pri komaj 27 letih postala vdova, pa je v nasprotju z vsemi dobronamernimi nasveti prevzela možev posel s šampanjcem in ga povzdignila v peničarski imperij, ki je še danes sinonim za kakovost. S poslovno spretnostjo je vdova oziroma francosko veuve Clicquot daleč prekašala vse moške, ki so ji stopili na pot.