Najstarejša manekenka v Aziji ima 97 let

Ko je časopis National Geographic na začetku tega leta objavil izjemen esej slavne komentatorke modne scene Robin Givhan z naslovom »Ideja lepote se je od nekdaj spreminjala. Danes je bolj inkluzivna kot kdaj prej«, mi je najprej prišla na misel Alice Pang. Gube so lepe Brala sem odlično besedilo dobitnice Pulitzerjeve nagrade, ki je, kot ponavadi, razmiš­ljanje o standardih lepote spremenila v analizo kulturoloških in socialnih trendov današnjega sveta in obstala pri stavku, ki pravi: »Ko se začnejo gube starejše ženske doživ­ljati kot lepe, to pomeni, da se jo dejansko vidi. Da ni spregledana kot popolno človeško bitje: ...