Najstnica se slabo počuti v svojem telesu

Z možem imava tri otroke, dva odrasla, ki še vedno živita doma, in najstnico, staro 13 let. Smo urejena družina v smislu, da nimamo kakšnih večjih težav, imamo se radi, se podpiramo in razumemo. Vsi smo precej aktivni, veliko potujemo, ukvarjamo se s športi, gledamo na zdravo in pravilno prehrano …Tudi starejša gresta še vedno kar pogosto z nami. Oba z možem dava veliko na zdrav način življenja. Obema je tudi pomembno, da smo v dobri fizični kondiciji, in v tem duhu sva vzgajala otroke. Zadnje leto pa smo vsi opazili, da je naši najmlajši postalo zelo nerodno zaradi njenega videza. Ker smo športno zelo aktivni, se pogosto zgodi, da se moramo kje preobleči, se obleči v kratke hlače ali kopalke … in nastanejo težave.Hčeri je tako nerodno, da se ne želi preobleči, tako da je zdaj že problem v vročini nositi kratke hlače, kaj šele kopalke. Nobeno prigovarjanje, prošnje, potrditve, da je luštna in lepa punca, ne zaleže. Najraje bi bila v zaprtem prostoru in se ne bi pokazala nikomur. Letos je tako hudo, da je ne spravimo niti na plažo. Tako je ves dopust presedela pred prikolico.Nihče je ni silil, smo se pa vsi zelo trudili, da bi jo prepričali, naj se nam pridruži. Vse zaman, zato me je začelo skrbeti, da stanje le ni tako nedolžno. Z možem sva opazila, da jo na njej moti čedalje več stvari, kako je videti, kakšne ima noge, zad­njico, da je predebela, pa ni, res ne … Začela se je primerjati z menoj in spraševati, kako sem lahko jaz tako suha, koliko in zakaj toliko telovadim … Za nasvet, kako se obnašati, se vam zahvaljujem.Pozdravljeni, Kristina, v dobi odraščanja je povsem normalno, da se najstnik ne počuti ravno najbolje v svoji koži. V najstništvu se telesno, mentalno in čustveno dogajajo velike spremembe, ki marsikomu povzročajo nemalo težav. Posebno za dekleta je to občutljiv čas. Primerjajo se z vrstniki, idoli, znanimi osebnostmi, od manekenk, igralk, pevk do šport­nic in seveda zgledi doma, in želijo ugajati, da dobijo potrditev.V zahodni družbi, kot je naša in širše, vidimo, da se popolnost idea­lizira, in želja po njej je lahko za najstnike, zlasti dekleta, veliko breme. Neprestano oglaševanje, kako mora dekle izgledati, kako mora biti oblečena, naličena, da bo v družbi sprejeta … vse to lahko pripelje do težav s samozavestjo.Razni nasveti, kaj mora nekdo početi, da bo videti dobro, čaščenje vseh mogočih modnih ikon, manekenk z navidezno in umetno popolno postavo ter komentarji odraslih naredijo veliko škode za samozavest najstnice.Govorjenje, da je lepa in da se ji ni treba sramovati, ne bo pomagalo, ker kakor vedno poudarjam, vzgajamo z zgledom. Če je v vaši družini veliko poudarka na lepem in športnem videzu, zdravi prehrani v smislu štetja kalorij, bo hčerka nedvomno temu želela slediti. Res je, zdrava prehrana in gibanje sta nujna za zdravje in dobro počutje, pozorni pa morate biti, da vse to ne gre že v pretiravanje zaradi nekih idealov, ki so težko dosegljivi. Nobeno pretiravanje ni zdravo.Kako pogosto se pri vas doma pogovarjate o videzu, kilogramih, kondiciji? Bodita pozorna, kako govorita o ljudeh, ki niso »po merilih«, kako jih ocenjujeta. Prevečkrat slišim, kako starši komentirajo druge ljudi (ta je predebela, eden presuh, drugi neurejen …), to slišijo tudi njihovi otroci, in če imamo najstnika, ki je na komentarje in opazke občutljiv, bo imel težave, ker bo lahko stalno razmiš­ljal, kako je videti sam, kaj bodo drugi rekli zanj, se mu bodo smejali, ga opravljali, kritizirali … Tega seveda nihče ne želi, zato se raje ne izpostavlja.Lahko je o sebi dobila mnenje, da ni tako dobra, kot sta vidva, lahko razmišlja, da ne bo tako suha in fit kot mami, mogoče si želi jesti kaj drugega, pa si ne upa, ker ve, kaj si starša mislita o hrani, ki za njiju ni dobra …Razlogov je lahko več, najpomembnejši pa je zgled, ki ga dobiva od najpomembnejših avtoritet v njenem življenju, in to so nedvom­no starši ter starejša sorojenca, posebno če tudi onadva sledita zgledom staršev.Lahko je pri sebi ugotovila, da je primeren videz najpomembnejši in da ga bo težko dosegla. Lahko pa je to seveda le prehodno obdobje, ki bo minilo tako, kot je prišlo. Pozorna morata biti, če se bo zapiranje vase in skrivanje pod obleko stopnjevalo in bo trajalo dlje časa. Takrat morate poiskati pomoč. Takšne stiske lahko pripeljejo tudi do motnje s hranjenjem, ko najstnik svojega telesa ne more več sprejeti.