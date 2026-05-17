Pandemija je bila eden ključnih vplivov na današnje mlade

Že več kot dvajset let se ukvarja tudi z za marsikoga s tabu temami, med katere v ne ravno odprti družbi, kakršna je slovenska, sodi med drugim spolnost. Novinarka uredništva izobraževalnega, otroškega, mladinskega in dokumentarno-feljtonskega programa na prvem programu Radia Slovenije Urška Henigman je pred kratkim s kolegico in pogosto sodelavko pri oddajah Nežo Prah Seničar izdala knjigo Hormoni in demoni z dovolj zgovornim podnaslovom Za najstnice in najstnike o odraščanju. Nedvomno imajo najstniki danes veliko lažji dostop do informacij, kot so ga imeli kadarkoli. Vendar je tako kot pri vsem drugem tudi pri vprašanjih o odraščanju splet tudi greznica najrazličnejših dezinformacij, ki lahko odraščajoče ne več otroke, a tudi še ne odrasle, prej zmede kot opremi z verodostojnimi ...