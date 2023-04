Največ, kar lahko naredimo, je, da otroke pripravimo na svet

V nadaljevanju preberite:

Ljubezen do branja se rodi že v zibki. Malček, ki mu pripovedujemo in beremo pravljice, zelo hitro opazi oziroma začuti, ali pri tem uživamo tudi sami. Po besedah mag. Darje Lavrenčič Vrabec iz Mestne knjižnice Ljubljana, kjer je vodja Pionirske – Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, so Grimmove in Andersenove pravljice tako rekoč del našega genoma. Glede na to, kar smo prestali v zadnjih letih, pa v ospredje prodira tudi tematika konca sveta.