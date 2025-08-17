Največja gospa v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Je največja in – čeprav se o damah tega ne spodobi napisati – najtežja prebivalka ljubljanskega živalskega vrta, včasih tudi po značaju. Leta 1977 je k nam prišla kot dveletni mladiček iz Indije in v hipu osvojila srca meščanov. Odkar je z nami, smo zamenjali državo in politični sistem, več valut in neštete modne trende, ona pa je ostala stalnica, h kateri se vedno znova radi vračamo. Slonica Ganga, največja zvezdnica ljubljanskega živalskega vrta, praznuje 50 let.

Kot se za okrogli jubilej spodobi, je praznovanje pod Rožnikom dolgo in zelo slovesno, glavna rojstnodnevna zabava pa poteka prav na današnjo soboto. Hkrati v živalskem vrtu vabijo, da z njimi delite svoje spomine, stare fotografije in videoposnetke s slavljenko, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov ganga50@zoo.si. Med vsemi, ki boste sodelovali, bodo izžrebali nekoga, ki se bo v družbi prijatelja srečal z naj živaljo.