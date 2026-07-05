Najvplivnejši človek vseh časov

Naftni monopol, financiranje evgenike, elektrifikacija Afrike … Rockefellerjev vpliv buri duhove še danes, 187 let po rojstvu začetnika te ameriške dinastije.

Sredi junija je veliko prahu dvignila novica, da je Elon Musk postal prvi bilijonar v zgodovini človeštva. Mnogi so se zgražali nad dejstvom, da lahko posameznik razpolaga s premoženjem, večjim od proračunov številnih držav, nekateri pa so se tudi vprašali, ali to pomeni, da je Musk najbogatejši človek vseh časov. Odgovor na to vprašanje ni tako preprost, kot se zdi na prvi pogled. Zaradi različnih politično-ekonomskih dejavnikov je njegovo premoženje tako rekoč nemogoče primerjati z bogastvom, s katerim so razpolagali nekateri vladarji. Kot najbogatejšega človeka v zgodovini pogosto omenjajo malijskega vladarja iz 14. stoletja Mansa Musa. Njegovo bogastvo je izviralo iz nadzora nad trgovino z zlatom in soljo v Zahodni Afriki. Ko se je nekoč odpravil v Meko, je na poti razdal toliko ...