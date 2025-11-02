Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

V nadaljevanju preberite:

Panovci 9 je bila zapuščena kmetija v osrčju Goričkega, ampak zaradi posebne lege in mogočnih poslopij jo je poznal marsikdo. Tukaj so, denimo, posneli nekaj prizorov za slovenski film Šanghaj, vendar je dokončen preporod doživela šele, ko sta jo odkupila Tjaša Rener in Alex Papp.

A vse skupaj se je začelo daleč od Prekmurja. Tjaša in Alex sta se spoprijateljila v Gani in kmalu ugotovila, da imata podobne poglede na svet. Nekje spotoma se je rodila ideja, da bi nekoč ustvarila prostor, ki ne bo namenjen samo njunemu bivanju, temveč bo skupnost, kjer se bodo srečevali umetniki in vsi ljudje svobodnega duha.

Povsem po naključju sta dobila priložnost, da sanje uresničita v Prekmurju. Čeprav oba večino časa preživita drugje, saj Tjaša večinoma živi v Gani, Alex pa je trenutno v Braziliji, že nekaj poletij zapored pripravljata pester program umetniških dejavnosti, od slikarskih do fotografskih razstav, umetniških rezidenc, koncertov in manjših umetniških delavnic.